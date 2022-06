Pullman contro terrazza bar a Selva Gardena, nessun ferito

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Uno 'spettacolare' incidente con un pullman, fortunatamente senza feriti, si è verificato alle due di notte a Selva Gardena. Un autobus, per cause in corso di accertamento, è finito contro la terrazza di un bar, causando danni ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e per il ripristino della sede stradale. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge. (ANSA).