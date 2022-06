Morta la bimba scomparsa in spiaggia e poi ritrovata in mare

E' morta nell'ospedale di Castellammare di Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni, smarritasi in spiaggia e poi ritrovata in mare dopo lunghe ricerche sul litorale di Torre Annunziata, nei pressi del lido Risorgimento.

L'allarme per la scomparsa della bambina era durato per circa un'ora e si era propagato, subito, anche sui social. La piccola stava giocando quando, a un certo punto, era scomparsa dalla vista dei genitori. La sua foto era stata diffusa sui siti e social per potenziare il più possibile le ricerche. La piccola era poi stata ritrovata in acqua e trasportata in ospedale, ma non ce l'ha fatta.