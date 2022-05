Migranti: sbarco nel porto di Crotone, arrivati in 82

(ANSA) - CROTONE, 26 MAG - Ottantadue migranti sono sbarcati questa mattina al porto di Crotone. I profughi, che erano alla deriva su una barca a vela al largo delle coste crotonesi, sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp321 della Capitaneria di porto a bordo della quale sono giunti a terra. Si tratta del nono sbarco a Crotone in 12 giorni.

Si tratta di iraniani, iracheni ed afgani. Presenti anche molte famiglie e 12 minori non accompagnati fra gli iracheni. Le operazioni di sbarco sono state coordinato dalla Prefettura di Crotone. I profughi sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto dove personale dell'ufficio immigrazione della Questura ha avviato le consuete procedure di identificazione. I migranti resteranno al centro di accoglienza per la 'quarantena' di cinque giorni prevista dalle norme anti Covid, quindi verranno trasferiti in altri centri di accoglienza. (ANSA).