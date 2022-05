Cinquantenne disperso a Cogne, ricerche in corso

(ANSA) - AOSTA, 25 MAG - Sono in corso a Cogne le ricerche di un uomo italiano di circa 50 anni di cui non si hanno più notizie da domenica 22 maggio. La sua auto è parcheggiata da allora a Lillaz. L'uomo lavora a Chamonix (Francia). I soccorritori hanno riferito che domenica avrebbe dovuto fare un'uscita in montagna da solo. Nel pomeriggio intorno alle 17, una volta tornato a valle, avrebbe dovuto incontrare uno dei suoi fratelli che, lavorando per il Giro d'Italia, si trovava a Cogne per la tappa partita da Rivarolo Canavese. Sono state eseguite ricognizioni in quota con gli elicotteri e ora sono impegnate sui sentieri le unità cinofila. Nessuna traccia dell'uomo è stata trovata al momento. Nelle ricerche sono impegnati Soccorso alpino valdostano, Soccorso alpino della Guardia di finanza, Corpo valdostano dei vigili del fuoco e forze dell'ordine. (ANSA).