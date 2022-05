Morto nel pozzo: sul corpo nessun segno evidente di violenza

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 MAG - La Procura di Reggio Emilia oggi conferisce a un medico legale l'incarico per l'autopsia di Giuseppe Pedrazzini, 77enne ritrovato morto in un pozzo vicino a casa a Toano. L'esame dovrebbe essere eseguito lunedì, quando sono previste anche le udienze di convalida dei tre familiari fermati dai carabinieri per omicidio, soppressione di cadavere e sequestro di persona: si tratta del genero Riccardo Guida, 43 anni, della figlia Silvia, 38 e della moglie 75enne Marta Ghilardini.

L'autopsia sarà fondamentale per ricostruire le cause e i tempi della morte dell'anziano, che era scomparso da qualche tempo. Da quanto si è appreso, dal primo esame esterno del corpo, peraltro in avanzato stato di decomposizione, non c'erano evidenti segni di violenza. (ANSA).