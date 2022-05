Sparatoria Questura:parte civile,Procura generale si appelli

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAG - "Proporremo un'istanza al procuratore generale presso la Corte d'appello affinché, esercitando i poteri riconosciuti dall'art 593 bis del Codice di procedura penale, proceda lui ad appellare la sentenza di assoluzione" a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, "poiché è ovvio che la Procura, che ha chiesto l'assoluzione, non proporrà sicuramente appello alla sentenza".

E' quanto hanno annunciato gli avvocati Valter Biscotti e Ilaria Pignattini, difensori di parte civile in rappresentanza dell'associazione Fervicredo, dopo la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Trieste nel processo per l'uccisione dei due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta in una sparatoria in Questura il 4 ottobre 2019. (ANSA).