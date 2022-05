A Roma 'trauma atomico' di Papa Francesco, è opera street art

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un fungo atomico che aleggia sulla testa di Papa Francesco, in lacrime. E' il soggetto dell'opera 'Trauma Atomico', spuntata in via della Scrofa a Roma, in pieno centro storico, realizzata dallo street artist che utilizza lo pseudonimo di 'Sirante'.

"Ho immaginato come può sentirsi in questo momento Papa Francesco, in pratica l'unica persona rimasta a pensare e parlare ancora di pace: è una parola ormai sparita dal vocabolario dopo sessanta giorni di guerra tra Russia e Ucraina.

Per questo ho raffigurato il pontefice in una sorta di 'emicrania atomica'", ha spiegato l'artista. (ANSA).