Violenze ai bimbi in classe, condannate due maestre a Frosinone

Due maestre sono state condannate a due mesi di reclusione dal tribunale di Frosinone per l'accusa di abuso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti di una ventina di bambini che all'epoca dei fatti avevano tra i due e i 4 anni.

I fatti, che risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2015, sono avvenuti in una scuola materna di Ferentino.

Le due donne, rispettivamente di 57 e e 46 anni, sono accusate, tra l'altro, di avere "strattonato e trascinato i bimbi afferrandoli per un braccio" e di avere vietato di recarsi in bagno o urlando frasi come "ti ammazzo" e spesso venivano definiti come "maiali e stupidi".

Dalle carte dell'inchiesta emerge un quadro agghiacciante di cosa avveniva nelle aule.

"In più occasioni" gli alunni sono stati "strattonati e spinti bruscamente sul torace per indurli a sedersi". In particolare una delle due imputate ha trascinato per la classe alcuni alunni afferrandoli per un braccio o per un polso. Ai bambini venivano sottratti "zaini, merende e giochi utilizzando modi bruschi" e spesso veniva vietato ai giovanissimi studenti di recarsi al bagno "bloccando la porta della classe con una sedia con conseguenti episodi di enuresi".

Una delle due maestre è accusata, poi, di avere baciato alcuni "bimbi maschi sulla bocca, stringendoli anche in abbracci".