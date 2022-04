Bianchi, programma da 800 milioni per la formazione digitale

(ANSA) - TRIESTE, 29 APR - "Noi abbiamo lanciato un programma da 800 milioni di euro per formare, entro il 2025, 650 mila insegnanti non solo sull'uso del digitale ma anche sull'educazione all'uso del digitale da parte dei ragazzi.

Perché molti ragazzi oggi rischiano di essere prigionieri del loro telefonino e questo non è possibile". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, rispondendo a margine del Festival "Parole O_Stili" in corso a Trieste a una domanda sul Pnrr.

"Il ministero dell'Istruzione - ha aggiunto Bianchi - sta lavorando da molto tempo sul Pnrr. Noi innanzitutto stiamo facendo dei grossi interventi di tipo edilizio perché ci sono troppe differenze nel nostro paese e, dall'altra parte, stiamo intervenendo sulle competenze, quelle dei nostri insegnanti e dei nostri ragazzi". (ANSA).