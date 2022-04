Droga: in auto con 87 chili di cocaina, arrestato

(ANSA) - GIOIA TAURO, 15 APR - Viaggiava a bordo di un auto con all'interno 87 chilogrammi di cocaina ad alto grado di purezza. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio nella zona marina della città del porto, hanno notato, in piena notte, un'auto che alla vista della pattuglia ha repentinamente invertito il senso di marcia e si sono insospettiti raggiungendo la vettura. Nell'abitacolo, poggiati sul sedile posteriore, sono stati trovati tre borsoni scuri. Il sospetto era che si trattasse di armi ma all'interno c'erano numerosi "panetti" plastificati, tipici del confezionamento di stupefacente. Al termine della perquisizione veicolare sono stati contati 63 panetti per un totale complessivo di 87 chilogrammi di cocaina.

La circostanza del ritrovamento in una zona poco distante dal porto, secondo gli investigatori, non esclude possibili collegamenti con lo scalo merci. (ANSA).