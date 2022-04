Sgombero edificio a Firenze, scesi dal tetto dopo 8 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Terminata, dopo otto giorni di protesta sul tetto, l'occupazione dello stabile di viale Corsica a Firenze. L'edificio era stato sgomberato nelle scorse settimane, ma successivamente in tre erano riusciti a entrarvi di nuovo, accampandosi sul tetto con una tenda e sacchi a pelo.

Questo pomeriggio i tre sono scesi spontaneamente, mettendo fine alla protesta.

Prima di farli uscire dallo stabile la polizia li ha denunciati per i reati di violazione dei sigilli e occupazione abusiva di edifici.

Stamani, però, alcuni di coloro che vivevano nell'edificio di viale Corsica prima dello sgombero hanno occupato un condominio in via del Ponte di Mezzo, nella stessa zona di Firenze. (ANSA).