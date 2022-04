Neve a Castelluccio e sulle vette dell'Appennino

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Il mese di aprile ha portato di nuovo freddo e neve in Umbria, specie sulle vette più alte dell'Appennino umbro-marchigiano. Da ieri sera Castelluccio di Norcia è di nuovo imbiancato, così le altre località dei monti Sibillini.

Le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile umbra prevedono neve fino a quote collinari in gran parte della regione, specialmente nel Perugino.

Le temperature minime nelle ultime ore sono precipitate allo zero e in alcune zone montane su sono registrati anche -7 gradi, come nel caso di Forca Canapine. Per domani la quota neve si alzerà agli 800-1000 metri, da lunedì tornerà a splendere il sole. (ANSA).