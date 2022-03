Covid: in Puglia 6.145 positivi, incidenza al 18,2%

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Sono 6.145 in Puglia i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia: si tratta del 18,2% dei 33.742 test giornalieri eseguiti. Ieri l'incidenza era al 20,9%. Due persone sono morte, mentre delle 115.812 persone attualmente positive, 627 (ieri erano 620) sono ricoverate in area non critica e 35 in terapia intensiva (ieri 32). Sono ancora le province di Bari (con 1.827 casi) e di Lecce (1.714) le più colpite. Questa la distribuzione nelle altre province: Taranto: 771; Foggia: 759; Brindisi: 559; Bat: 454; residenti fuori regione, 49; provincia in definizione, 12.

