Centinaia di medici di base in piazza a Milano per protesta

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Medici di base in protesta questa mattina a Milano in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, e poi in corteo, intonando l'inno d'Italia, fino alla sede della Regione Lombardia, distante poche decine di metri.

I medici, tutti vestiti con il camice bianco, hanno chiesto "la tutela del servizio sanitario pubblico e la sburocratizzazione della loro professione".

Dopo una breve sosta sotto il Palazzo della Regione, dove sono stati accesi alcuni fumogeni, il corteo - composto da alcune centinaia di medici - è quindi ritornato ordinatamente in piazza Duca d'Aosta. (ANSA).