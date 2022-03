Clima: 500 in corteo Bari,'fermiamo guerre combustibili fossili'

(ANSA) - BARI, 25 MAR - Anche a Bari torna, a tre anni dall'inizio della pandemia, il corteo green degli studenti del FridayForFuture. In 500 sfilano nelle vie del centro al grido di "giustizia climatica", sventolando bandiere e sollevando cartelli e striscioni. "Fermiamo la guerra dei combustibili fossili", recita lo striscione che apre il corteo con la bandiera dell'Ucraina.

"Abbiamo usato l'hashtag 'connect dots', unisci i puntini, perché riteniamo che le diverse crisi e lotte siano legate - spiega Marco Modugno, referente di FridaysForFuture Bari e uno degli otto portavoce di FridaysForFuture Italia - . La crisi climatica non è sconnessa dalle altre crisi. Quella bellica messa in atto da Putin è anzi strettamente collegata alla inazione che ci ha portato a una dipendenza assurda dai combustibili fossili, dal gas e soprattutto dal gas russo.

Investire nella transizione ecologica, cosa che bisognava fare già decenni fa e che diventa sempre più urgente, non porta soltanto a una vitale transizione che possa ridurre gli effetti catastrofici della crisi climatica, ma porta anche un rafforzamento delle democrazie, della giustizia sociale".

