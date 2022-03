Incidenti stradali: perde controllo moto, morto ragazzo

(ANSA) - PORDENONE, 18 MAR - Un ragazzo, di 20 anni, è morto all'istante dopo che ha perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando ed è finito contro un camion che proveniva in direzione contraria, all'altezza di una curva. E' accaduto questo pomeriggio lungo la strada provinciale 2 che attraversa il comune di Maniago, al confine con quello di Fanna.

Il ragazzo era preceduto dal padre che, alla guida di un'altra moto, viaggiava qualche metro più avanti. Quando l'uomo non ha più visto il ragazzo nello specchietto retrovisore, è tornato indietro e ha visto che era accaduto l'incidente.

Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco, una ambulanza e un elicottero. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi, il trasferimento della salma e la rimozione dei mezzi coinvolti. (ANSA).