Caro carburante:da 1/4 stop riscaldamento 13 comuni area Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Dall'1 aprile - ad esclusione di ospedali, case di cura cliniche, scuole materne e asili nido - alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze spegneranno gli impianti di riscaldamento nei loro territori, con un anticipo dunque di 15 giorni rispetto ai tempi consentiti. Lo ha comunicato il sindaco metropolitano Dario Nardella, a margine dell'assemblea congressuale Upi in Palazzo Medici Riccardi. La decisione è stata presa per far fronte al caro energia.

Il provvedimento sarà adottato dai Comuni dell'agglomerato urbano (Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Sesto, Campi, Scandicci, Signa e Lastra a Signa), e anche di Montelupo, Cerreto Guidi, Certaldo, Montespertoli, Pontassieve e Impruneta.

"Vanno attuate iniziative pubbliche immediate - ha spiegato il sindaco - che si integrino ai comportamenti individuali che tutti i cittadini possono autonomamente porre in essere, in modo da ridurre i consumi di energia da fonti non rinnovabili".

(ANSA).