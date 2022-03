8 marzo: in corteo a Palermo sciopero femminista e contro guerra

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - In centinaia hanno sfilato stamane a Palermo per "lo sciopero globale; femminista e transfeðmminista" indetto da Non una di Meno. In corteo studentesse, lavoraðtrici, precarie, disðoccupate. E componenti di associazione Handala, Donne dello Zen, Donne benincity, Donne Afghane, Palermo pride Arcigay Palermo, Fridays for future,; Extinction rebellioðn, Elvira manifesto magnolia. Maghweb, CISS, UAAR, Scirocco pride, Arci tavola Tonda, Woman Orchestrða.

Presenti in piazza anche i sindacati di base Usb,; Cobas e Slai Cobas. Le laðvoratrici di Slai da anni portano avanti una vertenza relatiðva all'ambito del peðrsonale igienico-sanðitario.

"Una giornata importðante quella di oggi, un momento di lotta e di rivendicazione di diritti per la comunità delle donne e la comunità LGBTQIðA+, per dare una risðposta netta e unitarðia a tutte le forme di violenza sistematðicamente inflitte", afferma una nota.

Le studentesse dellð'Istituto superiore Ferrara e Meli hanno, poi, eseguito; il flashmob "El violadðor eres tu" e WomenOðrchestra ne ha realiðzzato uno contro la guerra. "Lo sciopero dell'8 Marzo è anche sciopero contro la guerra e contro il riarmo. - affermano - L' invasione dell'Ucraina da parðte della Russia ci chiama a ribadire la necessità di lottare collettivamente per rovesciare questo sistema basato sulla violenza strutturale, di cui le guerre sono una delle espresðsioni più organizzate e intense.; Rifiuðtiamo la narrazione eccezionalista ed euðrocentrica di questa guerra, che ci vuole da una parte o dalðl'altra. Noi non siaðmo né con la NATO né con Putin!". (ANSA).