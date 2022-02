Espone cartello 'Green pass è vergogna', chiuso bar

(ANSA) - AOSTA, 20 FEB - "In questo bar l'ingresso è consentito a tutti. Il green pass è una vergogna": è la scritta su un cartello all'ingresso di un bar di Gressoney-Saint-Jean che è stato fatto rimuovere nei giorni scorsi dagli agenti della Questura di Aosta. E' quanto si legge in una nota della polizia.

La titolare del locale è stata sanzionata "in quanto, oltre ad essere priva del "Green Pass", non utilizzava l'obbligatoria mascherina protettiva". Inoltre "come misura accessoria per il bar" è stata disposta la chiusura per tre giorni. (ANSA).