Morto a 16 anni: ditta, "terribile e imprevedibile fatalità"

(ANSA) - FERMO, 16 FEB - "E' stata una terribile ed imprevedibile fatalità che ha spezzato la passione ed il futuro di questo bravo ragazzo". Così la ditta di termoidraulica Termoservicegas, di Molini di Tenna (Fermo), presso la quale stava svolgendo lo stage, collegato all a frequenza del Centro di formazione Artigianelli di Fermo, Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano (Fermo), morto due giorni fa in un incidente stradale; l'impatto fatale del mezzo uscito di strada, contro un albero, è avvenuto a Serra de' Conti (Ancona) mentre il 16enne viaggiava su un furgone della ditta condotto da un 37enne residente in provincia di Fermo, diretti in un'abitazione per la riparazione di una caldaia.

"L'azienda è profondamente addolorata per la prematura scomparsa del giovane Giuseppe, - scrive in una nota il titolare della Termoservicegas, Fabrizio Donzelli - al quale tutti eravamo già affezionati nonostante avesse intrapreso questo percorso formativo da poco tempo. Giuseppe, - ricorda - oltre ad essersi dimostrato una persona speciale, si era impegnato con diligenza e maturità al fine di acquisire una competenza altamente specialistica, apprezzando l'esperienza messa a disposizione dell'azienda". "E' stata una terribile ed imprevedibile fatalità che ha spezzato la passione ed il futuro di questo bravo ragazzo. - conclude - Le più sentite condoglianze sono rivolte alla sua famiglia". (ANSA).