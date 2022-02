Bonetti, rimuovere barriere ragazze in Stem

(ANSA) - DUBAI, 11 FEB - La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza "è stata un'intuizione fondamentale per definire una delle sfide principali che abbiamo nel tempo che ci attende: investire in educazione, formazione e valorizzazione del femminile anche nell'ambito scientifico, aumentare le competenze per le ragazze e rimuovere ogni barriera o stereotipo che ancora oggi purtroppo esiste e che induce troppe ragazze a non scegliere le materie scientifiche perché pensano di non essere adatte". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine della sua visita del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"La scienza ha bisogno delle donne, e le donne hanno bisogno della scienza per affrontare i nuovi linguaggi che il futuro le vuole come protagoniste. Oggi celebriamo una giornata per dire alle ragazze che possono davvero trovare nel mondo della scienza lo spazio ideale per poter realizzare i loro sogni e farli diventare realtà", ha detto la ministra.

Bonetti è in visita oggi a Expo 2020 Dubai, dove nel pomeriggio parteciperà a due forum organizzati da Aspen e Fondazione Bracco. Il primo incontro, dal titolo "Mind the STEM Gap", sarà incentrato sull'importanza dell'educazione delle ragazze nelle discipline STEM, e vedrà gli interventi in collegamento, tra gli altri, del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della ministra dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa. A seguire, il forum Women as key actors" porrà l'accento sul ruolo delle donne nelle relazioni internazionali, con gli interventi virtuali della rappresentante speciale Ue per il Sahel, Emanuela Del Re, e la viceministra degli Esteri Marina Sereni, tra gli altri. (ANSA).