Femminicidio nell'Oristanese: in carcere marito reo confesso

(ANSA) - ORISTANO, 05 FEB - È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere di Massama, a Oristano, Giorgio Meneghel, 53 anni, reo confesso di aver assassinato la moglie, Daniela Cadeddu, 51 anni, con la quale viveva da separato in casa nello stesso stabile in via Roma a Zeddiani nell'Oristanese.

L'uomo l'ha uccisa nel sonno colpendola due o tre volte alla testa con un martello. Commesso l'omicidio ha chiamato il 112 confessando: "Ho ucciso mia moglie". I carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia di Oristano arrivati subito sul posto lo hanno bloccato e portato in caserma.

Dopo un interrogatorio durato diverse ore davanti alla pm Sara Ghiani, che coordina le indagini, è stato arrestato e portato in carcere. (ANSA).