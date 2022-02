Sequestro da 103 milioni euro per fittizi crediti d'imposta

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Un sequestro preventivo per oltre 103 milioni di euro è stato eseguito dalla guardia di finanza di Perugia nei confronti società e persone fisiche - allo stato sottoposte ad indagini spiegano gli inquirenti - che in base alla ricostruzione delle fiamme gialle avrebbero generato e commercializzato, sull'intero territorio nazionale, fittizi crediti di imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi relativi a bonus facciate e quello locazioni, recupero patrimonio edilizio.

L'operazione trae origine da un'attività di analisi condotta dal comando provinciale della guardia di finanza volta ad individuare profili di rischio connessi all'utilizzo distorto delle diverse misure agevolative, previste dalla legislazione emergenziale, sotto forma di crediti di imposta cedibili a terzi, originariamente, senza limitazione alcuna, attraverso una piattaforma informatica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, ed utilizzabili in compensazione per l'assolvimento di debiti tributari, mediante modello F24, o monetizzabili presso banche ed altri intermediari finanziari.

Il decreto di sequestro è stato disposto dal gip su richiesta della procura di Perugia. (ANSA).