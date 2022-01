Incidenti stradali: perde controllo auto, morto 82enne

(ANSA) - PRATO, 27 GEN - Un uomo di 82 anni è morto stamane, poco dopo le 7, dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando: la macchina, secondo una prima ricostruzione, è andata a finire contro alcune vetture parcheggiate sulla carreggiata e poi si è ribaltata su un fianco in via Lavarone, alla prima periferia di Prato.

Sul posto sono giunti poco dopo i soccorritori inviati dal 118, che hanno trovato l'82enne senza vita. Prima dei vani tentativi di rianimazione erano intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre l'uomo dalle lamiere. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. (ANSA).