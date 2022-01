Scoppia incendio in casa, disabile 73enne muore a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 25 GEN - Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco all'interno di un appartamento in via Volterra, a Olbia.

Gli uomini del distaccamento di Olbia erano intervenuti su segnalazione di un incendio divampato prima dell'alba in quell'abitazione. I vigili hanno sedato le fiamme provenienti dalla casa, che si trova al piano terra. Entrati nell'appartamento hanno rinvenuto il corpo dell'uomo, disabile, ormai esanime.

Sulle cause del rogo indagano i carabinieri del reparto territoriale di Olbia del comando provinciale di Sassari. Al momento l'ipotesi più accreditata è che a causare l'incendio sia stato il malfunzionamento di una stufa elettrica. Il decesso del 73enne, invece, sarebbe stato causato dall'intossicazione prodotta dal fumo che ha invaso l'abitazione in cui dormiva.

(ANSA).