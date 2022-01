Aggressioni Duomo: primi indagati per violenza su tedesche

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Sono indagati, a vario titolo, per violenza sessuale di gruppo e rapina per il caso dell'aggressione alle due studentesse tedesche i tre giovani perquisiti oggi a Torino dalla Squadra mobile milanese, assieme ad altri due (non indagati allo stato), nell'inchiesta dell'aggiunto Mannella e del pm Menegazzo sugli abusi di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Dalle ultime audizioni delle vittime nell'indagine è emerso che le ragazze, come hanno raccontato, sono state trattate dal "branco" come "merce", tanto che i giovani mentre le violentavano dicevano tra loro, come risulta dalle testimonianze, "passamela a me, quella dalla a me". (ANSA).