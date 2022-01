Aggressioni Duomo: fiaccolata Fdi contro 'Taharrush Gamea'

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Fratelli d'Italia, dopo le aggressioni di cui sono state vittima almeno 12 ragazze in piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno, ha organizzato una fiaccolata di protesta in Piazza Mercanti adiacente al luogo delle violenze. La manifestazione è anche "per condannare la cosiddetta pratica della Taharrush Gamea, un'espressione in lingua araba che significa letteralmente 'molestia collettiva' e che designa un'aggressione sessuale di massa ai danni di una donna, che può anche sfociare nello stupro".

Fra i presenti l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato, la coordinatrice lombarda e senatrice Daniela Santanché, Stefano Maullu, coordinatore di Milano, Romano La Russa e i consiglieri comunali Chiara Valcepina e Francesco Rocca.

"Siamo in piazza per manifestare contro la pratica della Taharrush Gamea messa in atto dai gruppi di giovani arabi nella notte di Capodanno, in Duomo, nei confronti di 12 ragazze - ha affermato De Corato -. Episodi gravissimi che devono far riflettere sulla matrice culturale degli aggressori. Ragazzi egiziani e marocchini che nel nostro Paese hanno trovato terreno fertile per imporre le loro peggiori usanze, alimentando una cultura inaccettabile che umilia le donne". "Davanti ad episodi ripetuti di violenza avvenuti in Duomo, nel cuore della nostra città, il centrosinistra continua ad avere un atteggiamento ipocrita. La matrice culturale di questi comportamenti è molto chiara. Inoltre, persino l'Anpi ha chiesto un servizio di sorveglianza fisso in Loggia dei Mercanti ormai da tempo ostaggio di nordafricani e sbandati che compiono risse, accoltellamenti e aggressioni di ogni genere. Personaggi che fanno di tutto nonostante a pochi metri di distanza, in piazza Duomo, ci siano le camionette della polizia. È chiaro che serve un presidio in loco, ma il Comune non ci sente", ha concluso De Corato. (ANSA).