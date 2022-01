Covid: muore volontario No Vax, prestò servizio anche in hub

Volontario della protezione civile, e No Vax dichiarato, è morto nei giorni scorsi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Forlì a seguito della gravi complicanze polmonari provocate dal coronavirus. La vittima, come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, è il 66enne Carlo Aleo, residente a Castrocaro Terme. L'uomo era un membro molto attivo della protezione civile, da circa all'inizio della pandemia e di cui faceva parte anche del consiglio direttivo.

Proprio in questa veste aveva prestato servizio al grande centro vaccinale allestito nelle strutture fieristiche della città, pur non aderendo in prima persona alla campagna di immunizzazione al Covid-19. All'hub si era occupato dell'accoglienza e dello smistamento delle persone intenzionate a vaccinarsi. "Siamo profondamente addolorati", è il commento della sindaca Marianna Tonellato..