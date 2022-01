Covid: di nuovo ambulanze in coda al "Cervello" di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - Tornano le ambulanze in coda al Pronto Soccorso Covid dell'ospedale Cervello di Palermo, come era già accaduto il 5 gennaio scorso quando gli operatori del 118, in attesa da ore, azionarono le sirene in segno di protesta. Diversi mezzi sono in attesa di consegnare i pazienti ma mancherebbero i posti letto. Alcune ambulanze sono state dirottate all'ospedale di Partinico, altre all'ospedale Civico.

In queste ore sono in corso riunioni per riconvertire alcune divisioni ospedaliere negli ospedali del capoluogo in modo da destinarle a pazienti Covid: due reparti al Civico e almeno uno al Policlinico per fronteggiare l'aumento di ricoverati. (ANSA).