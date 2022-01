Parmalat: appello, a Tanzi oltre 17 anni - Dagli archivi dell'ANSA

++ PARMALAT: APPELLO, A TANZI OLTRE 17 ANNI, A TONNA 10 ++

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - La corte d'appello di Bologna ha

condannato a 17 anni e 10 mesi Calisto Tanzi per il crac della

Parmalat. Nove anni e 11 mesi e 20 giorni a Fausto Tonna. In

primo grado erano stati condannati a rispettivamente a 18 e 14

anni. (ANSA).

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Per Tonna, per cui il pg Alberto

Candi aveva chiesto 10 anni, c'e' stato il riconoscimento della

prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

Su 15 imputati ci sono stati solo due dichiarazioni di non

luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione (per Davide

Fratta e Giuliano Panizzi, entrambi condannati a 4 anni in primo

grado) a cui l'accusa di bancarotta fraudolenta e' stata

derubricata in bancarotta semplice.

Per il fratello di Calisto Tanzi, Giovanni, conferma della

condanna a 10 anni e sei mesi. Per l'ex direttore marketing

della multinazionale di Collecchio Domenico Barili 7 anni e 8

mesi (8 anni in primo grado). Per Luciano Silingardi -

commercialista amico di Tanzi, ex consigliere indipendente di

Parmalat Finanziaria, nonche' ex presidente della Fondazione

Cariparma - conferma a 6 anni. Per Giovanni Bonici, numero uno

di Parmalat Venezuela ed ex amministratore di Bonlat, 4 anni e

10 mesi (5 anni anni in primo grado).

Ritocchi e conferme anche per gli altri ex dirigenti,

sindaci, membri Cda imputati a Bologna. Per Fabio Branchi,

commercialista di Calisto Tanzi, 4 anni 10 mesi e 10 giorni (5

anni e quattro mesi a Parma); a Enrico Barachini conferma a 4

anni; per Rosario Lucio Calogero 4 anni e sette mesi (5 anni e

quattro mesi in primo grado); per Paolo Sciume' 5 anni e tre

mesi (5 anni e quattro mesi); a Sergio Erede 1 anno (1 anno e

sei mesi); a Camillo Florini 4 anni e un mese (5 anni); Mario

Mutti 3 anni e sei mesi (5 anni e quattro mesi). La corte

presieduta da Francesco Maddalo ha indicato il termine di 90

giorni per il deposito delle motivazioni.(ANSA).

