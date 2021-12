In Umbria otto ricoverati Covid in più, intensive stabili

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Salgono a 130 i ricoverati Covid in Umbria, otto in più rispetto a mercoledì mentre restano otto i posti occupati nelle terapie intensive e non si registrano altri morti. E' il quadro che emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 3.328 nuovi positivi, più 5 per cento nelle 24 ore e quindi nuovo record assoluto, scaturiti dall'analisi di 6.280 tamponi e 17.637 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 13,9 per cento (era 13,67 il giorno precedente).

I guariti sono 287 e gli attualmente positivi salgono a 17.052, più 3.041.

Crescono del 22 per cento le persone in isolamento contumaciale, ora 16.922. (ANSA).