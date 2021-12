Covid: Siena annulla eventi Capodanno in piazza del Campo

(ANSA) - SIENA, 28 DIC - A Siena nessun evento in Piazza del Campo per la notte di Capodanno. E' la decisione che ha preso il Comune "alla luce di quelle che sono le decisioni del Governo e in base all'incremento dei contagi registrati in questi giorni.

Nel rispetto, dunque, delle norme vigenti - spiega una nota - non si terranno manifestazioni, a cui l'amministrazione comunale stava lavorando dopo l'atto di indirizzo approvato dalla giunta a inizio dicembre".

"Si raccomanda - prosegue il Comune di Siena - anche ai cittadini e a tutti coloro che hanno comunque scelto di vivere i giorni di festività a Siena di utilizzare la massima prudenza e di rispettare le regole e le misure anti Covid, non solo in ambito pubblico, ma pure in ambito privato". (ANSA).