Arresto Mesina: era solo, non ha opposto resistenza

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - Era in casa da solo, a Desulo (Nuoro) e non ha opposto resistenza, non era armato ma è stato trovato in possesso di seimila euro in contanti Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo arrestato durante la notte dai carabinieri del Ros. Lo ha reso noto il comandate del Ros, generale Angelosanto, nel corso della conferenza stampa a Cagliari dopo l'arresto del latitante di Orgosolo avvenuto durante la notte.

I due coniugi che lo ospitavano in casa sono stati arrestati per favoreggiamento. (ANSA).