Presidi, aprire terza dose anche a 12-18enni

"La cosiddetta terza dose è necessaria, lo dicono tutti gli scienziati, e dovrebbe essere aperta anche alla fascia 12-18, per proteggere al meglio la popolazione scoalstica". Lo dice all'ANSA Mario Rusconi, del consiglio nazionale del Associazione Presidi. "Registriamo una diffusione del virus maggiore alle elementari e nei primi due anni delle medie rispetto alle superiori, dove tantissimi studenti sono vaccinati e, per quello che sappiamo, sarebbero pronti alla terza dose: con la minaccia Omicron biosgna prevenire", aggiunge.

"Alle scuole medie spesso quello che manca sono le prime due dosi - sottolinea -, tra i ragazzi che potranno farle solo dal 15 dicembre e coloro che già avrebbero potuto ma non hanno aderito in massa. Non a caso registriamo una diffusione del virus maggiore alle elementari e nei primi due anni delle medie. Situazione differente alle superiori dove tantissimi studenti sono vaccinati e, per quello che sappiamo, sarebbero pronti alla terza dose", spiega. Le infezioni a scuola, "si stanno diffondendo nella scuola primaria e nella scuola media. Alle superiori molto meno, perché la maggior parte dei ragazzi sono vaccinati", ribadisce. Rusconi, presidente dell'ANP di Roma e dirigente scolastico del Pio IX, al contempo, concorda con "la richiesta avanzata da Fedriga per il Green pass sui mezzi pubblici: ai ragazzi si dia un po' più di tempo per adeguarsi, non possono andare a piedi".