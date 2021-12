Operaio incastrato con mano in macchinario mascherine, soccorso

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Incidente stamattina in un'azienda in zona Santa Palomba, alla periferia di Roma. Un operaio è rimasto incastrato con la mano all'interno di un macchinario che produce mascherine. Sul posto polizia e vigili del fuoco che hanno liberato l'operaio, trasportato poi in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).