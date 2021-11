Rdc anche a mafiosi, 65 denunciati

(ANSA) - MONZA, 25 NOV - Sessantacinque persone, tra cui un condannato per mafia, sono state denunciate dalla Guardia di Finanza per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di circa 350 mila euro. Le indagini delle fiamme gialle brianzole sono partite da un controllo contro le frodi, in collaborazione con l'Inps.

Dei 65 denunciati, tutti residenti in provincia di Monza (in particolare tra Seveso e Seregno), di cui sei stranieri, il 35% è risultato colpito da misura cautelare personale e, o in alternativa, condannato in via definitiva per un reato grave, nei dieci anni precedenti la richiesta, e quindi non idoneo a richiedere il sussidio. Tra loro anche un cittadino monzese che ha ricevuto un contributo di 8 mila euro, nonostante fosse stato condannato anche per associazione di tipo mafioso, nell'ambito di un procedimento a carico di un'organizzazione legata all'Ndrangheta, e condannati per reati sessuali. (ANSA).