++ Cinque persone ferite in un agguato nel Napoletano ++

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Cinque persone sono rimaste ferite in un agguato avvenuto vicino ad un bar in via Ignazio Silone ad Arzano, alle porte di Napoli. Sul posto vi sono i carabinieri le ambulanze; non si conoscono le condizioni dei feriti. I militari stanno tentando di ricostruire l'accaduto anche per accertare la natura verosimilmente di tipo camorristico dell'azione criminale. (ANSA).