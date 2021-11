Cold case ad Aosta, tra indagati anche due pregiudicati

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - Oltre all'ex compagna Cinzia Guizzetti, sono indagati per l'omicidio di Giuliano Gilardi - il pensionato sessantenne trovato morto in casa sua sulla collina di Aosta il 27 dicembre 2011 - anche l'ex marito della donna, Armando Mammoliti, e due pregiudicati, Domenico Mammoliti e Salvatore Agostino. Lo ha appreso l'ANSA. L'accusa per loro è di omicidio aggravato in concorso. Il dna dei tre uomini - tutti operai edili residenti in Valle d'Aosta - sarà prelevato durante l'incidente probatorio, previsto oggi, e comparato con quello trovato su una gomma da masticare che era stata recuperata all'epoca tra le lenzuola nel letto della vittima. (ANSA).