In Umbria crescono nuovi casi Covid ma ricoveri stabili

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Crescono del 30 per cento i nuovi casi Covid giornalieri in Umbria, 96 nell'ultimo giorno rispetto ai 74 di martedì. Resta però invariato il numero dei ricoverati in ospedale 45, ma salgono a sei, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul portale della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno non sono stati registrati nuovi morti per il virus. I guariti sono stati invece 84, con gli attualmente positivi ora 1.565, 12 in più.

Sono stati analizzati 2.547 tamponi e 7.083 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,99 per cento (0,5 martedì). (ANSA).