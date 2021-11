Imprenditore scomparso: ex dell'imputato, voleva uccidere lo zio

(ANSA) - BRESCIA, 17 NOV - "Aveva più volte palesato odio per lo zio. Mi ha ripetuto più volte che il suo intento era quello di uccidere lo zio". Lo ha detto Jessica Gambarini nel corso del processo per l'omicidio di Mario Bozzoli in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia. La donna è l'ex fidanzata di Giacomo Bozzoli, unico imputato nel processo.

Jessica Gambarini in incidente probatorio aveva parlato di un presunto piano omicidiario che Giacomo le avrebbe riferito durante la loro relazione. Piano che ha raccontato anche in aula. "Io avrei dovuto prendere la sua auto, transitare in autostrada così il Telepass avrebbe segnato il passaggio dell'auto e lui avrebbe dovuto aspettare lo zio fuori casa. Si sarebbe procurato stivali di un numero più grande, avrebbe aspettato lo zio e lo avrebbe colpito da dietro a sorpresa. Poi si sarebbe nascosto nel bosco e il giorno successivo mi avrebbe chiamato da una cabina telefonica e io sarei dovuta andare a prenderlo". (ANSA).