Vescovo serve il pranzo alla mensa dei poveri a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - E' stato il vescovo, Giuseppe Piemontese, a servire il pranzo alla mensa San Valentino della Caritas diocesana-associazione di volontariato San Martino, a Terni, in occasione della quinta Giornata Mondiale dei poveri celebrata dalla comunità dicesana con una messa e un successivo un momento di dialogo.

"Il discorso sulla povertà - ha detto fra l'altro Piemontese - è più ampio, non è solo carenza di beni materiali per una vita dignitosa, ma c'è la povertà spirituale, la povertà culturale delle persone non istruite, non cresciute nella conoscenza del mondo e della realtà, la povertà morale diffusissima oggi. In tutto questo la misericordia dei cristiani è il nostro relazionarci con le persone nella condizione in cui sono per elevarci reciprocamente".

Pensionati ed ex operai, disoccupati, anziani soli e giovani hanno quindi raccontato la loro esperienza.

All'interno della mensa, infine, il pranzo preparato dalle volontarie del servizio cucina e servito ai 12 commensali presenti, dallo stesso vescovo di Terni che ha portato i vassoi con le varie pietanze, dall'antipasto al dolce. (ANSA).