Blitz No Tav in cantiere vicentino, smontate reti recinzione

(ANSA) - VICENZA, 13 NOV - Blitz del movimento No Tav all'area del futuro cantiere dell'alta velocità nel vicentino, dove una cinquantina di persone, in tuta bianca, e con il volto coperto, ha sabotato l'area montando le reti di recinzione e scrivendo con lo spray verde alcuni slogan contro l'opera ferroviaria.

L'azione è stata compiuto da attivisti del movimento No Tav e di Rise up for climate Justice, nei pressi del futuro cantiere tra Montecchio Maggiore (Vicenza) e Altavilla Vicentina. Il traffico lungo la linea ferroviaria Verona- Padova è stato sospeso per un breve lasso di tempo, per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Sui fatti indaga la Digos della Questura di Vicenza. (ANSA).