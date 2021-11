No Green pass protestano a Torino, continueremo manifestare

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Presidio No Green Pass questa mattina a Torino. Un centinaio di autisti e impiegati Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, manifestano davanti alla sede in corso Turati. "Dobbiamo lavorare, chiediamo un incontro urgente per risolvere la questione", dicono i manifestanti.

Sono circa duecento i dipendenti dell'azienda di trasporti che "non hanno ceduto al ricatto". E che, nonostante la stretta alle manifestazioni annunciata dal Viminale, intendono tornare in piazza. "Sabato saremo comunque in piazza Castello. Le persone continueranno a scendere in piazza libere, senza leader, senza portavoce, contro il Green pass", afferma Serena Tagliaferri, presidente dell'Associazione Fieristi Italiana che partecipa al presidio. (ANSA).