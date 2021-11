Morto nel Reggiano, un minore indagato per omicidio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 09 NOV - Un minorenne è indagato dalla Procura dei Minori di Bologna, con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di un 46enne in Appennino Reggiano avvenuta quattro giorni fa. L'uomo deceduto, Walter Fornaciari, era stato trovato di notte una settimana fa, privo di sensi, lungo la strada nel centro di Casina. Inizialmente si pensava a una caduta, ma dalle indagini degli inquirenti sono emersi dettagli che non combaciavano. Da alcune testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza, si sarebbe risaliti un gruppo di giovani che si sarebbe avvicinato all'uomo. Tra questi il minore indagato che lo avrebbe spinto. (ANSA).