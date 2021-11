Al corteo green pass di Milano 60 identificati e 10 denunciati

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Sono 60 le persone identificate e dieci quelle accompagnate in Questura per essere denunciate, dopo il corteo milanese dei no green pass ha terminato la sua marcia in via Anfossi all'altezza di via Sciesa, a circa 600 metri dalla Camera del lavoro. I manifestanti, dopo le 21, orario per cui la prescrizione della Questura prevedeva la fine del corteo, si sono trovati la strada bloccata dalle forze dell'ordine ai quattro lati, con la possibilità di uscire da una delle vie mostrando i documenti.

Loro però si sono opposti dicendo che non avevano commesso alcun crimine e aggiungendo "ci stanno sequestrando". Per questo hanno anche telefonato al 112. La situazione è rimasta in stallo fin verso le 22, quando le ultime persone presenti hanno iniziato lentamente a defluire mostrando i documenti. (ANSA).