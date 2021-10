Chiesto l'ergastolo per l'assassino di don Malgesini

(ANSA) - COMO, 28 OTT - Il pm comasco Massimo Astori ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mahmoudi Ridha, il tunisino che il 15 settembre 2020 uccise a coltellate Como don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi. La requisitoria è terminata nel primo pomeriggio e in serata dovrebbe arrivare la sentenza.

Nella sua lunga ricostruzione, il pm ha ripercorso quella tragica mattina, ha mostrato il video delle telecamere che riprendono l'arrivo dell'imputato davanti alla casa del prete, e in cui si vede sullo sfondo l'assassino chinarsi con il coltello che si abbassa violentemente sul sacerdote. Il magistrato ha ripercorso tutte le fasi dell'inchiesta, la storia personale dell'assassino, l'incredibile iter burocratico legato a sei decreti di espulsione nei confronti di Mahmoudi che non sono mai stati eseguiti. Astori ha concluso che non è persona incapace di intendere e di volere, pur avendo manie di persecuzione, ma un uomo che ha agito sapendo perfettamente quello che faceva, un delitto premeditato e ispirato dalla vendetta contro chi, a suo dire, voleva farlo tornare in Tunisia. (ANSA).