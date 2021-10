Un centinaio a presidio No pass a Pisa per visita Mattarella

Sono al momento un centinaio i manifestanti 'No Green pass' che stanno manifestando in piazza Martiri della Libertà a Pisa contro l'obbligo della carta verde nel giorno della visita in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato è arrivato al Palazzo de La Sapienza, sede storica dell'Ateneo pisano, a poche centinaia di metri di distanza.

Le forze dell'ordine vigilano sul presidio per evitare che si trasformi in corteo nel tentativo di avvicinarsi all'area dove è atteso il Capo dello Stato. La situazione al momento è del tutto tranquilla.