Green pass: manifestazione contro a Palermo

In trecento si sono ritrovati davanti al teatro Massimo (ANSA) - PALERMO, 16 OTT - Manifestazione no Green pass davanti al teatro Massimo questo pomeriggio a Palermo. I contrari alla certificazione verde si sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Verdi. Circa trecento i presenti, fra manifestanti e curiosi, che hanno ascoltato gli interventi fatti da un palco improvvisato. Ad organizzare l'evento è stata la FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali), coadiuvata da associazioni e comitati civici. Presente anche il gruppo cittadino di Italexit, soggetto politico fondato dall'ex Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone. (ANSA).