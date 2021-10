Green pass: tamponi gratis a Cagliari sino a dicembre

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Tamponi gratis alla stazione ferroviaria di Cagliari in concomitanza con l'obbligo di green pass, da domani, nei posti di lavoro. Il servizio, promosso da Comune e Croce rossa italiana (CRI), sarà assicurato sino al 31 dicembre.

"Un' opportunità per tutti coloro che non possono fare il vaccino - ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu - è per chi è scettico è ancora non vuole sottoporsi alla vaccinazione. Fermo restando che rinnoviamo l'invito ad andare a vaccinarsi nell'hub della Fiera, anche senza prenotazione".

Un intervento del Comune per evitare che - ha spiegato il sindaco- alcuni comparti produttivi possano rallentare o fermarsi in un momento di necessaria ripresa. "Importante la gratuità - ha detto Truzzu - in questi mesi in Comune abbiamo ricevuto appelli e richieste da parte di soggetti fragili che, senza il vaccino, non potevano fare sport o vita sociale salvo sottoporsi ai tamponi a pagamento".

Un servizio, ha sottolineato l'assessore con delega alla protezione civile Andrea Floris, che potrà essere utile anche ai vaccinati. "Ma - ha avvertito Fernanda Loche, presidente provinciale della Croce rossa - i sintomatici non devono andare alla stazione, ma, secondo procedura, rivolgersi al medico di base". Fino al 30 settembre sono stati fatti alla stazione 40mila tamponi, con l'8% di positività rilevate nei momenti più critici. Ora - questi i dati forniti dal Comune - i positivi a Cagliari sono appena 108: il 23 agosto erano più di 1100.

Il servizio è aperto a tutti, anche ai non residenti. Quattro mattine e due pomeriggi a disposizione: dopo quindici-venti minuti si conoscerà il risultato. E dopo circa un'ora - dipende anche dal numero di dati in piattaforma - si potrà avere il Green pass. "Di solito - ha assicurato Loche- si viaggia a una velocità di un tampone al minuto. In caso di afflusso sopra la media si daranno indicazione per un orario di massima meno congestionato". (ANSA).