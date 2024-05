Leghisti aggrediti a Rivoli, denunciate tre persone

In casa avevano una pistola con canna piombata, manganelli estraibili, martelletti, bastoni e coltelli. Un vero e proprio arsenale che gli uomini della Digos e della polizia della questura di Torino e di Rivoli hanno scoperto durante le perquisizioni nelle abitazioni di tre persone che avrebbero fatto parte del gruppo che ieri ha aggredito e picchiato dei militanti della Lega a Rivoli, alle porte del capoluogo piemontese, mentre stavano volantinando per le elezioni comunali e regionali.

Due minorenni di 17 anni e un maggiorenne di 34 anni sono stati denunciati per i reati di lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia e porto di cose atte a offendere. Nelle loro abitazioni sono stati ritrovati tre martelletti, un punteruolo infrangi-vetro (con lama estraibile), uno sfollagente telescopico, un bastone di legno e una pistola con canna piombata. A quanto si apprende da fonti investigative i tre non farebbero parte di nessun sodalizio politico. I leghisti erano stati colpiti con aste di bandiera, calci e pugni. A uno di loro era stato rotto uno zigomo.



